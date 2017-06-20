Омская прокуратура заставила Вячеслава Двораковского включить свет

Суд удовлетворил требования прокурора Ленинского округа и обязал администрацию Омска принять меры к организации освещения автодороги по ул. Орловского. При проведении прокурорской проверки выяснилось, что городскими властями ненадлежащим образом исполняются возложенные на них функции по оборудованию наружным освещением участка дороги на этой улице (от 16-го Военного городка до ул. Братской). В надзорном ведомстве посчитали, что отсутствие необходимого освещения - одна из причин ухудшения обстановки в сфере безопасности дорожного движения.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.