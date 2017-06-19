Омичам представили новый проездной с дыркой

В ходе сегодняшнего круглого стола, посвящённого теме проезда в городском пассажирском транспорте, директор муниципального предприятия "Пассажирсервис" Наталья Сергина представила транспортную карту "ОмКа" нового образца. На таких картах будет действовать повременный тариф, запущенный в городе с 16 июня. Теперь горожане в течение 30 минут с момента оплаты проезда могут совершить пересадку в муниципальном транспорте и заплатить всего 1 рубль за вторую поездку.

Новая транспортная карта имеет технологическое отверстие, чтобы её можно было прикрепить к брелку, - пояснила Сергина. - Раньше пассажиры делали отверстия дыроколом, что могло повредить чип.

Всего в Омске уже реализовано 145 карт с новым тарифом, на которые владельцы положили в общей сложности 25 тыс. руб. Пополнить их можно через банкоматы Сбербанка, программу "Сбербанк Онлайн" и в киосках сети "Дилижанс".