В Омске начали судить застройщика Заборовского, оставившего более тысячи омичей без квартир

Застройщик домов на улице Малиновского, которого обвиняют в хищении средств дольщиков, преднамеренном банкротстве и отмывании денег, сел на скамью подсудимых.

Сегодня, 5 мая, в Советском районном суде Омска начался судебный процесс по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего учредителя ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" Юрия Заборовского. По версии следствия, обвиняемый похитил более 493 млн руб., которые ему выплатили 1137 участников долевого строительства. Преступление, совершение которого вменяется Заборовскому, для Омска беспрецедентное. О проблемах дольщиков здесь говорят постоянно, но такого количества людей, обманутых одним застройщиком, ещё не было.

Помимо хищения, Юрий Заборовский также обвиняется в преднамеренном банкротстве организации-застройщика и отмывании денежных средств. Правда, по одному из эпизодов сроки привлечения обвиняемого к ответственности уже вышли.

- Хотим мы этого или нет, но по ч. 2 ст. 174.1 уже истекли сроки давности, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" перед началом заседания прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Дмитрий Казанник. - Так что в случае назначения наказания фактическое его отбытие будет невозможно.

Отметим, что имущество Заборовского и его родственников сейчас арестовано. Оно рассматривается в качестве актива, реализация которого покроет причинённый потерпевшим ущерб. Сам Юрий Заборовский от комментариев отказался. Позицию стороны защиты по просьбе корреспондента "Омск Здесь" озвучил прокурор Дмитрий Казанник.

- Я могу опираться только на ту позицию, которую сторона защиты сформулировала на следствии. При предъявлении обвинения Заборовский вину не признавал. Он указал, что сложившаяся ситуация вызвана объективными сложностями, в частности, финансовым кризисом, - сообщил прокурор.

На сегодняшнем процессе началось оглашение обвинения. Напомним, уголовное дело Юрия Заборовского насчитывает 620 томов и 900 папок вещественных доказательств, так что судебное следствие обещает быть долгим.

Напомним, Юрий Заборовский в 2006-2008 годах возводил жилые дома на улице Малиновского. В итоге без квартир тогда остались более тысячи дольщиков. Во все тонкости строительного дела пришлось вникать даже бывшему в то время губернатором Леониду Полежаеву, а дома взялся достраивать известный омский строитель Валерий Кокорин. В 2009 году Заборовского отправили в СИЗО, из которого он вышел, заплатив залог.

Фото: Илья Петров