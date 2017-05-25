Невнимательный омич хотел занять денег, а продал квартиру

Апелляционный суд принял решение не выселять омича из квартиры, которую он по ошибке продал, когда думал, что заключает договор займа.

Прокуратура Советского округа Омска приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела о выселении мужчины из квартиры. Суд установил, что в 2016 году омич находился в тяжёлом материальном положении, поэтому решил занять 150 тыс. руб. у двух своих знакомых.

Посчитав, что заключает договор займа, он на самом деле подписал договор купли-продажи его квартиры. В установленный срок мужчина не смог вернуть долг, поскольку его знакомые отказывались брать деньги. В последующем предприимчивые омичи продали чужое имущество.

Пострадавший попытался оспорить договоры купли-продажи, посчитав их поддельными, совершёнными, чтобы прикрыть другую сделку. Однако новый собственник потребовал выселить заявителя из квартиры.

Суд первой инстанции постановил выселить омича из его жилья, однако это судебное решение прокуратура оспорила в судебном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда поддержала позицию прокуратуры и отменила решение суда первой инстанции, постановив признать сделки купли-продажи недействительными, отказав в выселении владельца.