В Омске через интернет продавали автоматы и гранатомёты

Прокуратура Октябрьского округа Омска, проведя мониторинг интернет-ресурсов, обнаружила сайт, на страницах которого была размещена реклама боевого оружия. Продавалось оно без лицензии. В каталоге продукции были представлены боевые пистолеты, гранатомёты, автоматы, снайперские винтовки. Вход на сайт был свободным, скопировать информацию, воспользоваться услугами сервиса мог любой пользователь.

Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию о продаже оружия запрещённой к распространению. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. После вступления решения в силу, соответствующая информация будет направлена в Управление Роскомнадзора по Омской области.