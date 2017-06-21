В Омске через интернет продавали автоматы и гранатомёты
Общество  •  21 июня 2017, 11:10  •  печать

В Омске через интернет продавали автоматы и гранатомёты

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Прокуратуре через суд пришлось закрывать сайт, торгующий боевым оружием.

Прокуратура Октябрьского округа Омска, проведя мониторинг интернет-ресурсов, обнаружила сайт, на страницах которого была размещена реклама боевого оружия. Продавалось оно без лицензии. В каталоге продукции были представлены боевые пистолеты, гранатомёты, автоматы, снайперские винтовки. Вход на сайт был свободным, скопировать информацию, воспользоваться услугами сервиса мог любой пользователь.

Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию о продаже оружия запрещённой к распространению. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. После вступления решения в силу, соответствующая информация будет направлена в Управление Роскомнадзора по Омской области.

Теги  •  #оружие #прокуратура #сайт

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  21 июня 2017, 11:41

В интернете сейчас продают все что угодно. Но предлагать оружие это перебор, конечно.

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