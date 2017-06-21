Омский арбитраж выяснил, должна ли компания омского депутата вернуть многомиллионный долг

Арбитражный суд удовлетворил иск ООО "ТПК "Агрокультура" к ООО "Региональный распределительный центр "Дружино". Истец пытался взыскать задолженность по договору беспроцентного целевого займа, заключённого в сентябре 2016 года. Речь идет о 31,9 млн руб.

Заметим, что в состав участников обоих компаний, согласно данным ЕГРЮЛ, входит депутат Законодательного Собрания Владимир Седельников. Эти компании так или иначе связаны с агробизнесом народного избранника, который, похоже, слегка пошатнулся. Банкротом признано ООО "Агрохолдинг "Дружино". От налоговой инспекции поступило заявление о банкротстве ООО "Дружино-Агро".

Чуть больше месяца арбитражу понадобилось, чтобы принять решение по спору об этом многомиллионном долге между компаниями, принадлежащими одному человеку. Но решение суда не вступило в законную силу.