Омский арбитраж выяснил, должна ли компания омского депутата вернуть многомиллионный долг
Экономика  •  21 июня 2017, 10:27, последнее обновление 21 июня 2017, 10:29  •  печать

Омский арбитраж выяснил, должна ли компания омского депутата вернуть многомиллионный долг

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По договору целевого займа ООО "Региональный распределительный центр "Дружино" должен вернуть ТПК "Агрокультура" 31,9 млн руб. Обе компании принадлежат депутату Законодательного Собрания Владимиру Седельникову.

Арбитражный суд удовлетворил иск ООО "ТПК "Агрокультура" к ООО "Региональный распределительный центр "Дружино". Истец пытался взыскать задолженность по договору беспроцентного целевого займа, заключённого в сентябре 2016 года. Речь идет о 31,9 млн руб.

Заметим, что в состав участников обоих компаний, согласно данным ЕГРЮЛ, входит депутат Законодательного Собрания Владимир Седельников. Эти компании так или иначе связаны с агробизнесом народного избранника, который, похоже, слегка пошатнулся. Банкротом признано ООО "Агрохолдинг "Дружино". От налоговой инспекции поступило заявление о банкротстве ООО "Дружино-Агро".

Чуть больше месяца арбитражу понадобилось, чтобы принять решение по спору об этом  многомиллионном долге между компаниями, принадлежащими одному человеку. Но решение суда не вступило в законную силу.

Теги  •  #Владимир Седельников #Дружино #суд

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