Мошки не покинут Омск до конца июля

В Омске активность мошек спадёт в конце июля - начале августа. Об этом заявил энтомолог, профессор Игорь Богданов. По его словам, мошками питаются все виды стрекоз, но к концу июля сами взрослые мошки уже откладывают личинки, окукливаются и зимуют.

Можно увидеть, как огромное количество стрекоз летают над водой у берега, где много мошек, - заявил gtrk-omsk.ru Богданов. - Они исчезают в конце июля - начале августа. К этому времени они уже отложили личинки, окуклились, зимуют. Взрослых мошек, которые нападают на человека, уже нет.

Большая часть мошек обитает на севере Омской области в тайге. В городе больше всего от укусов насекомых страдают люди, которые живут или имеют дачи на берегу Иртыша. Слюна мошек является сильным аллергеном и может вызвать смерть ослабленного и подверженного аллергиям организма.