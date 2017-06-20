В Омске будут судить мужчину за фальшивые пожарные датчики в школах и детсаде
Происшествия  •  20 июня 2017, 12:36, последнее обновление 20 июня 2017, 12:37  •  печать

В Омске будут судить мужчину за фальшивые пожарные датчики в школах и детсаде

Автор:

Омич отправится под суд за установку резисторов сопротивления в оборудование сигнализации трёх школ и детского сада. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокурор Одесского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего Владимира Майстришина. Он обвиняется в трёх преступлениях по части 1 ст. 238 УК РФ и одном - по пункту "б" части 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, с 1 июня 2016 года по 28 февраля 2017 года Майстришин был сотрудником организации, обслуживающей оборудование охранно-пожарной сигнализации детских образовательных учреждений. Подозреваемый установил резисторы сопротивления в сигнализации трёх школ и одного детского сада, тем самым создав видимость её работы.

Поскольку датчики пожарной сигнализации не работали, это могло привести к причинению вреда жизни и здоровью детей и работников учреждений. Свою вину Майстришин признал частично. Уголовное дело направлено в Одесский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Теги  •  #детский сад #уголовное дело #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
OLEG Chernow  •  20 июня 2017, 15:03

Повезло, что во время обнаружили это и не было пожара, страшно представить, что могло случиться с детьми.

Ответить
Последние новости
Омские влюблённые найдут "золото ацтеков"  •  сегодня, 14:23
Из аэропорта Симферополя не могут вылететь более сотни омичей  •  сегодня, 14:03
За пять лет население Омска увеличилось на 17,7 тыс. человек  •  сегодня, 13:07  •   2
С 1 июля в Омске повысятся тарифы на газ  •  сегодня, 12:25  •   1
Татьяна Вижевитова в правительстве Омской области займётся экологией и обращениями граждан  •  сегодня, 12:02
Мошки не покинут Омск до конца июля  •  сегодня, 11:33
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400