В Омске будут судить мужчину за фальшивые пожарные датчики в школах и детсаде

Омич отправится под суд за установку резисторов сопротивления в оборудование сигнализации трёх школ и детского сада. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокурор Одесского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего Владимира Майстришина. Он обвиняется в трёх преступлениях по части 1 ст. 238 УК РФ и одном - по пункту "б" части 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, с 1 июня 2016 года по 28 февраля 2017 года Майстришин был сотрудником организации, обслуживающей оборудование охранно-пожарной сигнализации детских образовательных учреждений. Подозреваемый установил резисторы сопротивления в сигнализации трёх школ и одного детского сада, тем самым создав видимость её работы.

Поскольку датчики пожарной сигнализации не работали, это могло привести к причинению вреда жизни и здоровью детей и работников учреждений. Свою вину Майстришин признал частично. Уголовное дело направлено в Одесский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.