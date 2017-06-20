В Минтруде назвали выходные и праздничные дни 2018 года

Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал нормативных актов. В настоящее время документ находится на общественном обсуждении.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря до 8 января, если проект одобрят на всех уровнях. Праздничные дни 6 и 7 января, которые совпадают с субботой и воскресеньем, перенесут на 9 марта и 2 мая. Также перенесут дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Так, в 2018 году россияне будут отдыхать 28 дополнительных дней: в феврале с 23 по 25 число, в марте - с 8 по 11, в мае - с 29 апреля по 2 мая. Отметим, что отдых на 9 мая запланирован только на один день. Кроме того, День России будет праздноваться в течение трёх дней - с 10 по 12 июня, а День народного единства - с 3 по 5 ноября.