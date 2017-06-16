В Омске завершили первый этап по нанесению дорожной разметки
Общество  •  16 июня 2017, 12:42  •  печать

В Омске завершили первый этап по нанесению дорожной разметки

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Согласно первому муниципальному контракту подрядчик нанёс разметку на 86 улиц города.

В городе завершили работы по первому муниципальному контракту, по которому подрядчик нанёс разметку на 86 улиц и участков дорог. В их числе улицы Ленина, Интернациональная, Гагарина, Масленникова, Красный Путь, Маршала Жукова, 70 лет Октября, Иртышская набережная, Енисейская, 10 лет Октября, Дианова, Герцена, Лукашевича и Соборная площадь.

По информации департамента транспорта мэрии, по второму муниципальному контракту до 1 июля 2017 года дорожная разметка должна появиться на проспектах Космическом и Менделеева, а также улицам Маяковского, Орджоникидзе, Заозёрной на участке от проспекта Королёва до моста имени 60-летия ВЛКСМ, 2-й Солнечной, Богдана Хмельницкого, Кирова, Челюскинцев, Химиков, Новокирпичной, Волгоградской, Степанца, Маяковского и другим. Во второй муниципальный контракт вошли более 120 улиц и дорог.

Отметим, что в этом году будет заключено ещё два муниципальных контракта. В преддверии 1 сентября в Омске нанесут зебры на пешеходных переходах, расположенных у школ. Также в профильном департаменте напомнили, что на ремонтируемых в настоящее время дорогах разметку нанесут после укладки дорожного покрытия.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка #подрядчик

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