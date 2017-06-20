Ремонт омских дорог затягивается

Компания "СтройСервис", которая выиграла 12 лотов на ремонт дорог на общую сумму 341 млн рублей, к работам на пяти объектах до сих пор не приступила.

В настоящее время в Омске дорожные работы ведутся на 26 объектах, на трёх из которых укладка асфальта завершена полностью и осталось нанести разметку. Работы ведут "Строительная фирма Континент" Абгара Айрапетяна, "РосстройГрупп" Арабо Григоряна, "Стройтраст" Армана Акопяна и "СтройСервис" Якова Вагнера. Причём последняя стала лидером по количеству заключённых контрактов - 12 лотов на ремонт дорог на общую сумму 341 млн рублей. Однако, как сообщили сегодня, 20 июня, в мэрии Омска, к работам на пяти объектах "СтройСервис" до сих пор не приступил.

Как уточнили "Омск Здесь" в городской администрации, сейчас компания ведёт работы на улицах 2-я Солнечная, Берёзовая, 22-го Апреля, 5-я Кировская, Авиационная, а также на Красноярском тракте. Завершаются работы на улице Ватутина - там готовность составляет 90 %. Восстановление дорожного полотна там завершает ремиксер - единственная в Омске специальная дорожная машина, которая выполняет ремонт дорог современным методом термопрофилирования.

После того как работы на улице Ватутина будут закончены, "СтройСервис" приступит к ремонту дорог на оставшихся улицах, где уже есть отступления от согласованного графика работ. Это улицы Мельничная (от Талалихина до 3-й Казахстанской), Заводская (от Нефтезаводской до Комбинатской), Крупской (от Лукашевича до Перелёта) и Суворова (от Володарского до развязки Ленинградского моста).

Добавим также, что по состоянию на 20 июня фрезерование деформированного дорожного покрытия в Омске выполнено уже на 73 %, первый слой асфальта уложен на 48 %, второй - на 19 % от общей площади дорог, подлежащих ремонту.