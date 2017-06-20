Омичи привели в порядок Центральный пляж

Омская молодёжь накануне провела акцию-эксперимент "Омичу всё по плечу". Отдыхающие Центрального пляжа убрали территорию от мусора и веток.

Вчера, 19 июня, в честь Дня молодёжи в Центральном округе состоялась акция-эксперимент "Омичу всё по плечу". Она состоялась с целью навести порядок на Центральном пляже и привлечь к этому жителей города.

Акция началась с зарядки, после которой более 50 отдыхающих на пляже присоединились к очистке территории от мусора и веток. После завершения уборки в небо были выпущены воздушные шары.

- Приятно осознавать, что омичам, в том числе и молодёжи, небезразлично состояние популярного в городе места отдыха, - прокомментировала организатор акции, руководитель организации "Мир добрых людей" Наталья Маламыжева. - Планируем не останавливаться на достигнутом и передаём эстафету по проведению акции в другие округа.

В мэрии отметили, что подобные инициативы не только помогают благоустройству, но и объединяют омичей.