Первый заместитель мэра Омска призвал горожан "перетерпеть" ремонт дорог

К концу июля в Омске будут отремонтированы 33 автомагистрали. Омичей призвали перетерпеть временные затруднения в движении по дорогам.

В Омске продолжается реализация программы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации". Сегодня дорожники работают уже на 18 автомагистралях из 33. Подрядчики для двух объектов ещё не определены, но первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов уверен, что причин для беспокойства нет.

- Мы считаем, что к 27 июля все подрядчики освободятся. По крайне мере, они выполнят физобъёмы, и приступят к сдаче объектов. И кто-то из них, как нам кажется, заявится на аукцион и доделает потом оставшиеся две дороги, - заявил Сергей Фролов.

Неудобства в движении, связанные с ремонтными работами, чиновник призвал просто перетерпеть. По его словам, омичи должны понимать, что дорожники работают с целью улучшить ситуацию в городе.

- Мы не получали какого-то огромного отторжения со стороны автомобилистов во время ремонтных работ.Думаю, что так и будет продолжаться. Люди понимают, что мы улучшаем ситуацию в городе. Мы учитываем трафик, стараемся делать всё в то время, когда нагрузка на дороги меньше. Омичам надо просто потерпеть, - объявил омичей Сергей Фролов.

Список автомагистралей, на которых сегодня уже ведутся работы:

1. Улица 2-я Солнечная (от ул. Коттеджной до ул. Волгоградской).

2. Красноярский тракт (от путепровода по улице Заозёрной до границы города Омска).

3. Улица Берёзовая (от ул. Красный Путь до проспекта Королёва).

4. Улица 22-го Апреля (от ул. Энергетиков до ул. Доковской).

5. Улица Авиационная (от ул. 22-го Декабря до ул. Транссибирской).

6. Улица Ватутина (от бульвара Архитекторов до ул. Конева и от ул. Перелёта до ул. Лукашевича).

7. Улица 25-я Северная (от ул. 24-й Северной до Красноярского тракта).

8. проспект Королёва (от ул. Химиков до ул. Заозёрной и от ул. 7-й Дунайской до Красноярского тракта).

9. Улица Энтузиастов (от ул. Доковской до ул. Химиков).

10. Улица Волгоградская (от ул. Кондратюка до бульвара Архитекторов).

11. Улица Граничная (от ул. 22-го Декабря до ул. Димитрова).

12. Улица 33-я Северная (от ул. Герцена до ул. 21-й Амурской).

13. Улица Гуртьева (от ул. Д. Бедного до ул. Новосортировочной).

14. Улица Гашека (от ул. Машиностроительной до Сибирского проспекта).

15. Улица 22-го Декабря (от ул. Полярной до Исилькульского тракта).

16. Улица Заозёрная (от проспекта Королёва с учётом путепровода по улице Заозёрной).

17. Улица Госпитальная (от ул. 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной).

18. Улица 2-я Восточная (от ул. Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны ул. А. Нейбута).