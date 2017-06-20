Омск попал в десятку самых небезопасных городов России
Общество  •  20 июня 2017, 10:41  •  печать

Омск попал в десятку самых небезопасных городов России

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Самыми безопасными городами страны стали Сочи и Грозный, а самым небезопасным - город Шахты Ростовской области.

Согласно рейтингу безопасности 100 крупнейших городов России лучше всего себя чувствуют жители Грозного и Сочи, а самыми незащищёнными - жители Волгограда и города Шахты, расположенного в Ростовской области. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на портал Domofond.ru.

Рейтинг был составлен на основе опроса 258 441 жителя крупных российских городов, которые оценили, насколько они согласны с высказыванием "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток". Оценку выставляли по 10-балльной шкале.

Лидеры рейтинга - Грозный и Сочи - набрали 8,7 и 7,5 балла. Жители Грозного уверены, что их соседи дружелюбные и готовы помочь в беде, а Сочи описывается как безопасный и чистый город.

Аналогичный Сочи уровень безопасности оказался в Нижневартовске (7,5 балла) и Сургуте (7,4 балла). Также в десятку безопасных городов рейтинга вошли Армавир (7,3), Саранск (7,3), Мурманск (7,3), Чебоксары (7,3), Нижнекамск (7,2) и Владикавказ (7,2).

Самым небезопасным оказался город Шахты Ростовской области (5,6 балла). Его жители жалуются на неосвещённые улицы, отсутствие крышек на канализационных люках и бродячих собак. Также опасаются добираться домой в тёмное время суток жители Волгограда (5,6 балла).

Отметим, что Омск (5,9) оказался в десятке небезопасных городов вместе с Читой (5,9), Астраханью (6,0), Саратовом (6,0), Челябинском (6,0), Нижним Тагилом (6,0), Балашихой (6,0) и Пермью (6,1).

Теги  •  #безопасность #город #рейтинг

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Комментарии
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Гала Скиба  •  20 июня 2017, 10:48

В 21 веке неосвещенные улицы просто нонсенс. Даже, если "зарыть глаза" на преступность, все равно ходить по темным улицам страшно.

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