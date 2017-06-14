Таксисты Uber признали Омск городом самых вежливых пассажиров
Общество  •  14 июня 2017, 16:57, последнее обновление 14 июня 2017, 17:04  •  печать

Таксисты Uber признали Омск городом самых вежливых пассажиров

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Онлайн-сервис заказа такси Uber подвёл итоги исследования уровня вежливости пассажиров в городах России. Лидером рейтинга стал Омск.

Как сообщается в блоге Uber, в пятёрку "вежливого" рейтинга кроме Омска попали Уфа, Челябинск и Красноярск. Замыкает топ-5 Пермь. Рейтинг был составлен на основе оценок, которые таксисты ставят пассажирам после поездки. Напомним, пассажиры в приложении оцениваются по пятибалльной шкале, как и сами таксисты, которых по аналогичному рейтингу оценивают пассажиры. Таксисты и пассажиры выставляемые им оценки не знают, но пассажир, допустим, может узнать свой общий рейтинг, отправив соответствующий запрос через поле "Профиль" в приложении. Также Uber обнародовал собственный "Кодекс вежливости", который кроме традиционных ограничений (не отвлекать водителя от дороги, не пачкать салон и т. д.), содержит и несколько курьёзные требования. К примеру, не разговаривать с водителем о политике и не обсуждать с ним плохие новости.

Теги  •  #рейтинг #такси

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