Таксисты Uber признали Омск городом самых вежливых пассажиров

Как сообщается в блоге Uber, в пятёрку "вежливого" рейтинга кроме Омска попали Уфа, Челябинск и Красноярск. Замыкает топ-5 Пермь. Рейтинг был составлен на основе оценок, которые таксисты ставят пассажирам после поездки. Напомним, пассажиры в приложении оцениваются по пятибалльной шкале, как и сами таксисты, которых по аналогичному рейтингу оценивают пассажиры. Таксисты и пассажиры выставляемые им оценки не знают, но пассажир, допустим, может узнать свой общий рейтинг, отправив соответствующий запрос через поле "Профиль" в приложении. Также Uber обнародовал собственный "Кодекс вежливости", который кроме традиционных ограничений (не отвлекать водителя от дороги, не пачкать салон и т. д.), содержит и несколько курьёзные требования. К примеру, не разговаривать с водителем о политике и не обсуждать с ним плохие новости.