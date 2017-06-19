Новый светофор заработал на проспекте Мира
Общество  •  19 июня 2017, 17:11  •  печать

Новый светофор заработал на проспекте Мира

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Возле остановки транспорта "Радиостанция" заработал новый светофорный объект.

На проспекте Мира в районе остановки общественного транспорта "Радиостанция" накануне появился новый светофор.

Неподалёку от этого участка расположена детская школа искусств № 12. В первую очередь светофор обеспечит безопасное пересечение магистрали учащимся школы.

Новый светофор оборудован кнопками вызова пешеходной фазы. Максимальное время ожидания зелёного сигнала для пешеходов после нажатия на кнопку составляет 51 секунду. При отсутствии пешеходов зелёный свет будет гореть для транспорта непрерывно.

Отметим, что ранее на перекрёстке улиц Химиков, 4-й Поселковой и 20-го Партсъезда заработал новый светофор. Водителям и пешеходам нужно быть внимательнее при движении на этих дорогах.

Теги  •  #дороги #светофор

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