В Нефтяниках заработал новый светофор
Общество  •  16 июня 2017, 11:23, последнее обновление 16 июня 2017, 11:48  •  печать

В Нефтяниках заработал новый светофор

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В Омске на перекрёстке улиц Химиков, 4-й Поселковой и 20-го Партсъезда заработал новый светофор.

Сегодня, 16 июня, на пересечении улиц Химиков, 4-й Поселковой и 20-го Партсъезда включили новый светофорный объект. Его работа будет организована тремя фазами.

Продолжительность каждой фазы работы светофора рассчитана исходя из транспортных и пешеходных потоков. Длительность третьей фазы составит 13 секунд, что позволит пешеходам переходить только одну часть дороги на улице Химиков: от тротуара до островка безопасности или обратно.

В департаменте транспорта мэрии отметили, что этот перекрёсток является аварийным. В 2014 году на нём произошло 36 ДТП, в 2015 году - 22 ДТП. Появление нового светофора должно снизить аварийность.

Теги  •  #аварийность #дороги #светофор

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Комментарии
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Иван Грегин  •  16 июня 2017, 11:32

Здесь давно нужно было светофор поставить. Теперь наверняка количество ДТП сократится.

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