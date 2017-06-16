В Нефтяниках заработал новый светофор

В Омске на перекрёстке улиц Химиков, 4-й Поселковой и 20-го Партсъезда заработал новый светофор.

Сегодня, 16 июня, на пересечении улиц Химиков, 4-й Поселковой и 20-го Партсъезда включили новый светофорный объект. Его работа будет организована тремя фазами.

Продолжительность каждой фазы работы светофора рассчитана исходя из транспортных и пешеходных потоков. Длительность третьей фазы составит 13 секунд, что позволит пешеходам переходить только одну часть дороги на улице Химиков: от тротуара до островка безопасности или обратно.

В департаменте транспорта мэрии отметили, что этот перекрёсток является аварийным. В 2014 году на нём произошло 36 ДТП, в 2015 году - 22 ДТП. Появление нового светофора должно снизить аварийность.