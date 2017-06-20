Омичи не рады новому асфальту в Кировском округе
Общество  •  20 июня 2017, 07:59, последнее обновление 20 июня 2017, 08:02  •  печать

Омичи не рады новому асфальту в Кировском округе

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Владельцы автомобилей с низкопрофильной резиной недоумевают, как будут выезжать со старого асфальта на новый.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями нового асфальта на улице 5-я Кировская. Автолюбители выражают благодарность за ремонт дороги, но не понимают, как теперь заезжать на новый асфальт на автомобиле с низкопрофильной резиной. Новое дорожное полотно оказалось выше старого.

В комментариях омичи отмечают, что на улице 33-я Северная положили асфальт аналогичным образом. Новая дорога оказалась уже старой, поэтому по обочинам образовались ямы. Автолюбители выражают надежду, что неровности будут заделаны, когда дорожники будут укладывать второй слой асфальта.

 

 

Теги  •  #асфальт #Кировский округ

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