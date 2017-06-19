В центре Омска задержали "бесправного" пьяного байкера

В канун празднования Дня мотоциклиста полицейские провели рейд "Мотоциклист", в ходе которого было выявлено 14 водителей мототранспорта, нарушивших Правила дорожного движения.

Так, например, на ул. 1-й Трамвайной полицейские остановили мопед, которым управлял 29-летний мужчина, не имеющий права на управление транспортным средством. На ул. Кемеровской 23-летний водитель также управлял мотоциклом, не имея прав, причём молодой человек находился в состоянии опьянения и от медицинского освидетельствования отказался.

- Всего за время проведения профилактического мероприятия привлечено к административной ответственности 14 водителей мототранспортных средств за управление с нечитаемыми государственными знаками, управление без мотошлема и за нарушения правил пользования световыми приборами, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городу Омску.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску