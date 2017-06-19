В центре Омска задержали "бесправного" пьяного байкера
Общество  •  19 июня 2017, 20:51, последнее обновление 19 июня 2017, 21:48  •  печать

В центре Омска задержали "бесправного" пьяного байкера

Автор:

В минувшие выходные Госавтоинспекторы проверяли водителей мототранспорта.

В канун празднования Дня мотоциклиста полицейские провели рейд "Мотоциклист", в ходе которого было выявлено 14 водителей мототранспорта, нарушивших Правила дорожного движения.

Так, например, на ул. 1-й Трамвайной полицейские остановили мопед, которым управлял 29-летний мужчина, не имеющий права на управление транспортным средством. На ул. Кемеровской 23-летний водитель также управлял мотоциклом, не имея прав, причём молодой человек находился в состоянии опьянения и от медицинского освидетельствования отказался.

  

- Всего за время проведения профилактического мероприятия привлечено к административной ответственности 14 водителей мототранспортных средств за управление с нечитаемыми государственными знаками, управление без мотошлема и за нарушения правил пользования световыми приборами, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городу Омску. 

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску

Теги  •  #ГИБДД #мотоциклист #рейд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи договорились с монголами о сотрудничестве  •  вчера, 17:58
Полицейские арестовали иностранца, обманувшего три омских компании на полтора миллиона рублей  •  вчера, 17:47  •   1
Полиция ищет водителя Chevrolet, сбившего омскую школьницу  •  вчера, 17:02  •   4  •  
В Омске скончался водитель Toyota, попавший в ДТП на мосту имени 60-летия ВЛКСМ  •  вчера, 16:49
Мошенница сняла с омички "порчу" за 25 тысяч рублей  •  вчера, 15:42  •   2
Географы выяснили, в каком районе Омской области больше всего пользователей "ВКонтакте"  •  вчера, 15:14
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400