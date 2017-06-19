Омичи чаще других сибиряков покидают родной город
Общество  •  19 июня 2017, 19:53, последнее обновление 19 июня 2017, 20:54  •  печать

Омичи чаще других сибиряков покидают родной город

Автор:

По данным статистиков, за первые 3 месяца 2017 года из Омской области уехали 12 900 человек.

Как сообщили в Новосибирскстате, среди сибирских регионов наибольшая миграционная убыль в первом квартале 2017 года наблюдалась в Омской области. Число выбывших в другие государства и регионы России превысило прибывших на 2146 человек и составило 12 900.

Второе место по миграционной убыли населения занимает Алтайский край (1623 человека), а третье - Забайкальский край (1588 человек). Между тем наибольший миграционный прирост сложился в Новосибирской области (2775 человек), тогда как в Красноярском крае (522 человека) и Томской области (101 человек).

Добавим, что по словам специалистов, миграционные настроения присутствуют в основном у молодёжи. Основная причина - перспективы развития карьеры. Также им присуща относительная неудовлетворённость условиями жизни. У старшего поколения желание сменить место жительства возникает из-за климатических условий. Распространена практика, например, когда люди выходят на пенсию и уезжают в Южный федеральный округ. При этом по оценкам экспертов, сибиряки предпочитают уезжать в соседние регионы, чаще всего в Красноярск и Новосибирск. Два других центра притяжения, лежащих за пределами федерального округа, - Москва и Санкт-Петербург.

Теги  •  #лидер #миграция #Новосибирскстат #статистика

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи договорились с монголами о сотрудничестве  •  вчера, 17:58
Полицейские арестовали иностранца, обманувшего три омских компании на полтора миллиона рублей  •  вчера, 17:47  •   1
Полиция ищет водителя Chevrolet, сбившего омскую школьницу  •  вчера, 17:02  •   4  •  
В Омске скончался водитель Toyota, попавший в ДТП на мосту имени 60-летия ВЛКСМ  •  вчера, 16:49
Мошенница сняла с омички "порчу" за 25 тысяч рублей  •  вчера, 15:42  •   2
Географы выяснили, в каком районе Омской области больше всего пользователей "ВКонтакте"  •  вчера, 15:14
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400