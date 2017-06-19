В омском парке опровергли информацию о массовой гибели рыб
Общество  •  19 июня 2017, 16:40, последнее обновление 19 июня 2017, 20:26  •  печать

В омском парке опровергли информацию о массовой гибели рыб

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Руководство парка прокомментировало сообщение омичей о гибели рыб в озёрах парка имени 30 лет ВЛКСМ.

В озёрах парка имени 30 лет ВЛКСМ замечена массовая гибель рыбы. Об этом сообщили омичи в паблике "REGIK55 ОМСК" социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, в озеро "что-то слили", поэтому стоит резкий запах и гибнет рыба.

 

Как сообщили в парке, гибель рыбы связана с её дальней транспортировкой и дальнейшей даптацией рыбы в омских водоёмах. "Сейчас в озёрах идёт зарыбление. Рыбу везут издалека - за 250 километров, поэтому многие не выдерживают транспортировку. Сейчас в озеро опущено 500 килограммов рыбы, и какая-то часть погибает. Нельзя сказать, что там массовая гибель. Есть особи, которые не проходят ни транспортировку, ни адаптацию. Такую рыбку омичи и могли увидеть на поверхности. Мы стараемся убирать её оперативно, но понятно, что на это нужно какое-то время. Сейчас начались работы по очистке озера. Там сероводород и запах, конечно, соответствующий", - рассказал "Омск Здесь" директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич.

Теги  •  #гибель #комментарии #парк 30-летия ВЛКСМ #рыба

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