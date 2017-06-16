Следователи откроют в парке имени 30-летия ВЛКСМ сквер
Общество  •  16 июня 2017, 17:00, последнее обновление 16 июня 2017, 17:04  •  печать

Следователи откроют в парке имени 30-летия ВЛКСМ сквер

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Сквер "Честь и достоинство" станет продолжением аллеи ветеранов УФСИН.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ появится новая зелёная зона, сообщает пресс-служба администрации города. Это совместный проект СУ Следственного комитета России по Омской области и муниципалитета. Сквер "Честь и достоинство" станет продолжением аллеи ветеранов УФСИН.

Новая зелёная зона появится в необустроенной части парка. "В главном парке Омска появится ещё одна территория для спокойного и комфортного отдыха с липовыми аллеями, газонами и клумбами", - заявил первый заместитель директора департамента культуры мэрии Владимир Демченко.

В парке культуры и отдыха "Советский" в ближайшее время появится аллея исторической памяти. На территории парка асфальт будет заменён тротуарной плиткой.

Теги  •  #парк 30-летия ВЛКСМ #следственный комитет

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