Омских перевозчиков не могут заставить присоединиться к системе электронного проездного

В ходе сегодняшнего круглого стола, посвящённого теме проезда в городском пассажирском транспорте, директор муниципального предприятия "Пассажирсервис" Наталья Сергина рассказала о том, когда в автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет рассчитаться банковской картой. Пока система повременного проездного билета, когда в течение получаса вторая поездка обойдётся в 1 рубль, действует только в муниципальном транспорте.

Все проекты запустить разом невозможно, - заявила Сергина. - Пока и повременный проездной действует в качестве эксперимента. Мы работаем над тем, чтобы можно было рассчитываться в транспорте и банковскими картами. Например, картой "Мир".

Заместитель директора департамента транспорта администрации города Игорь Кожухов посетовал на то, что к новой инициативе с введением повременного проездного частные перевозчики могут присоединиться только добровольно. "Законодательно мы не можем обязать их участвовать в льготных программах, - сказал Кожухов. - Хотя многие перевозчики с автобусами средней и большой вместимости приходят к нам. Им выгодно возить льготников". Такие перевозчики подключаются к системе ГЛОНАСС, чтобы диспетчерская служба Дептранса могла контролировать их передвижение.

Также дополнительные преимущества на конкурсах департамента транспорта получают частные перевозчики, которые обязуются оснастить свои автобусы кондиционерами, системами автоматического информирования и информационными электронными табло.