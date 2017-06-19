Омск простился с Анатолием Бардиным

Сегодня, 19 июня, в "Арене Омск" прошла церемония прощания с Анатолием Бардиным, которого захоронят на Северо-Восточном кладбище. Проститься с Анатолием Бардиным пришли спортсмены, политики и болельщики. Напомним, что Анатолий Бардин умер 2 июня в Германии после продолжительной болезни на 62-м году жизни.

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Отметим, что Анатолий Бардин проработал в "Авангарде" с 1997 по 2011 год. Именно при нём в 2004 году омские "ястребы" стали чемпионами России, а в 2005 году выиграли Кубок европейских чемпионов.

Фото: Илья Петров