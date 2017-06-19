В Омской области появятся новые школьные автобусы

В новом учебном году в школы Омской области поступят 43 автобуса. Развозить школьников будут "Газели" и ПАЗы.

По решению губернатора Омской области Виктора Назарова на покупку школьного транспорта из областного бюджета было выделено 75 млн руб. Уже в начале июля состоятся аукционы на приобретение новых школьных автобусов: 40 автобусов марки ПАЗ и три "Газели".

В регионе также появится новый школьный транспорт за счёт федеральных средств. В мае из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгу было выделено 6 млрд руб. на закупку для регионов не менее тысячи автомобилей скорой помощи и около полутора тысяч школьных автобусов.

- Мы распределим шесть миллиардов рублей на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов - по три миллиарда на каждое из направлений, - объяснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. - Это хорошие цифры - и поддержка регионам, и, конечно, поддержка автопрому.

В прошлом году за счёт средств федерального бюджета в области появились 36 автобусов: 33 "Газели" и 3 ПАЗа, а в 2015 году было приобретено 15 ПАЗов и 5 "Газелей".