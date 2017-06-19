В Омской области появятся новые школьные автобусы
Общество  •  19 июня 2017, 13:17  •  печать

В Омской области появятся новые школьные автобусы

Автор:

В новом учебном году в школы Омской области поступят 43 автобуса. Развозить школьников будут "Газели" и ПАЗы.

По решению губернатора Омской области Виктора Назарова на покупку школьного транспорта из областного бюджета было выделено 75 млн руб. Уже в начале июля состоятся аукционы на приобретение новых школьных автобусов: 40 автобусов марки ПАЗ и три "Газели". 

В регионе также появится новый школьный транспорт за счёт федеральных средств. В мае из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгу было выделено 6 млрд руб. на закупку для регионов не менее тысячи автомобилей скорой помощи и около полутора тысяч школьных автобусов.

- Мы распределим шесть миллиардов рублей на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов - по три миллиарда на каждое из направлений, - объяснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. - Это хорошие цифры - и поддержка регионам, и, конечно, поддержка автопрому.

В прошлом году за счёт средств федерального бюджета в области появились 36 автобусов: 33 "Газели" и 3 ПАЗа, а в 2015 году было приобретено 15 ПАЗов и 5 "Газелей".

Теги  •  #автобус #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юлия Скиба  •  19 июня 2017, 13:32

Наконец-то сельским ребятишкам повезло. Хоть будут ездить в школы на хорошем транспорте.

Ответить
Последние новости
СК проверит, почему 3-летняя омичка разбила голову в детском комплексе  •  сегодня, 14:07  •   1
В Омск съехались лучшие мастера реставрационного дела  •  сегодня, 13:25
В омском "Авангарде" не комментируют "слухи" о контракте с Андреем Стасем  •  сегодня, 13:01  •   1
LIVE: "Открытие в СФО Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора"  •  сегодня, 12:28  •    •  Live
Вслед за "Симфопарком" в Омске пройдёт марафон джаза под открытым небом  •  сегодня, 12:19
День молодёжи в Омске: афиша праздничных мероприятий  •  сегодня, 11:44
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400