В Омске построят 15 новых школ

Омская мэрия определила земельные участки, на которых до 2025 года планируется построить 15 новых школ.

По решению мэра Вячеслава Двораковского в городе зарезервированы земельные участки для строительства. На них собираются построить 15 школ в период до 2025 года. В первую очередь учебные заведения возведут на Космическом проспекте, в микрорайонах в районе улиц 21-й Амурской и Завертяева, в микрорайоне "Рябиновка" и многих других.

По информации департамента образования, в настоящее время областное правительство работает над региональной программой создания новых мест в общеобразовательных учреждениях. Эта программа рассчитана до 2025 года и поможет реализовать инициативу президента России Владимира Путина о переходе всех средних школ на односменный режим работы.

- Один из вариантов финансирования возведения школ - государственно-частное партнёрство, когда застройщик сначала строит школу за свой счёт, а потом получает возмещение затрат из федерального, регионального и местного бюджетов, - прокомментировали в мэрии.

В Омске за счёт постройки новых школ, а также ремонта и реконструкции действующих учреждений планируется создать не менее 22 тыс. новых мест. Проектировать новые школы в Омске начнут в 2018 году, а в 2019 - строительство пилотных объектов.