Размечать пешеходные переходы вблизи омских школ начнут только в августе
Общество  •  15 июня 2017, 11:33, последнее обновление 15 июня 2017, 11:35  •  печать

Размечать пешеходные переходы вблизи омских школ начнут только в августе

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Компания из Саргатки "Элигос" стала победителем аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети. Свои услуги предприниматели оценили в 1,29 млн руб.

Департаментом контрактной системы в сфере закупок подведены итоги аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети Омска. Согласно проекту контракта, работы будут проводиться в три этапа. Первый должен начаться в июле, когда компания-победитель "разметит" площадь у ж/д вокзала. Ко второму, основному этапу, компания приступит в августе. Зеброй должны быть размечены пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений и ряде городских магистралей. Срок третьего этапа - с 1 по 30 сентября. Дорожники должны нанести разметку на 27-й Северной (от ул. Осоавиахимовской до ул. 21-я Амурская), ул. Новокирпичной (от ул. Барабинской до Сибирского проспекта), ул. Блюхера (от ул. Химиков до ул. Волкова).

Первоначальна цена контракта составляла 1,3 млн руб. Но победителю - ООО "Элигос" удалось снизить её на 80 тыс. руб. Эта компания зарегистрирована год назад в Саргатском районе, а основной вид деятельности - ремонт электрического оборудования. В проекте контракта сказано, что работы подрядчиком должны выполняться лично.

Теги  •  #аукцион #госзакупки #дорожная разметка #пешеходный переход

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Комментарии
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Игорь Х  •  15 июня 2017, 12:39

А 1 сентября будет "как всегда" - разметить пешеходные переходы не успеют...

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Алёна Ярошевич  •  15 июня 2017, 12:03

Лишь бы деньги не разворовали, а то в августе спохватятся, а возле школ разметки нету, еще и с родителей могут догадаться собрать на краску.

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