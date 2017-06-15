Размечать пешеходные переходы вблизи омских школ начнут только в августе

Компания из Саргатки "Элигос" стала победителем аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети. Свои услуги предприниматели оценили в 1,29 млн руб.

Департаментом контрактной системы в сфере закупок подведены итоги аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети Омска. Согласно проекту контракта, работы будут проводиться в три этапа. Первый должен начаться в июле, когда компания-победитель "разметит" площадь у ж/д вокзала. Ко второму, основному этапу, компания приступит в августе. Зеброй должны быть размечены пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений и ряде городских магистралей. Срок третьего этапа - с 1 по 30 сентября. Дорожники должны нанести разметку на 27-й Северной (от ул. Осоавиахимовской до ул. 21-я Амурская), ул. Новокирпичной (от ул. Барабинской до Сибирского проспекта), ул. Блюхера (от ул. Химиков до ул. Волкова).

Первоначальна цена контракта составляла 1,3 млн руб. Но победителю - ООО "Элигос" удалось снизить её на 80 тыс. руб. Эта компания зарегистрирована год назад в Саргатском районе, а основной вид деятельности - ремонт электрического оборудования. В проекте контракта сказано, что работы подрядчиком должны выполняться лично.