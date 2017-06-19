Омская УК "ЖКХ "Сервис" взяла лишние 300 тысяч рублей за капремонт
Общество  •  19 июня 2017, 10:30, последнее обновление 19 июня 2017, 10:34  •  печать

Омская УК "ЖКХ "Сервис" взяла лишние 300 тысяч рублей за капремонт

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ООО "ЖКХ "Сервис" получило из бюджета субсидии на возмещение затрат на проведение капремонта. Но по факту работы, которые были предъявлены компанией для оплаты, не выполнялись.

Администрацией города к проведению капремонта на доме по ул. Андрианова была привлечена управляющая компания "ЖКХ "Сервис", которая в свою очередь наняла субподрядчика - стройфирму "Сириус". С "ЖКХ "Сервис" заключены соответствующие соглашения о предоставлении из бюджета субсидий на возмещение затрат по проведению капремонта.

- Проведённым прокуратурой города Омска с привлечением специалистов уполномоченных органов и организаций обследованием установлены факты несоответствия выполненных работ сметной документации, а также актам о приёмке выполненных работ, - пояснили в надзорном ведомстве.

Всего управляющей компании было уплачено за несуществующие работы 300 тыс. руб. Сейчас деньги возвращены в бюджет, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги  •  #жкх сервис #капремонт #прокуратура

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