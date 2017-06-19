Омская УК "ЖКХ "Сервис" взяла лишние 300 тысяч рублей за капремонт

ООО "ЖКХ "Сервис" получило из бюджета субсидии на возмещение затрат на проведение капремонта. Но по факту работы, которые были предъявлены компанией для оплаты, не выполнялись.

Администрацией города к проведению капремонта на доме по ул. Андрианова была привлечена управляющая компания "ЖКХ "Сервис", которая в свою очередь наняла субподрядчика - стройфирму "Сириус". С "ЖКХ "Сервис" заключены соответствующие соглашения о предоставлении из бюджета субсидий на возмещение затрат по проведению капремонта.

- Проведённым прокуратурой города Омска с привлечением специалистов уполномоченных органов и организаций обследованием установлены факты несоответствия выполненных работ сметной документации, а также актам о приёмке выполненных работ, - пояснили в надзорном ведомстве.

Всего управляющей компании было уплачено за несуществующие работы 300 тыс. руб. Сейчас деньги возвращены в бюджет, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.