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В Омской области появится круглогодичная школа для одарённых детей
Общество  •  30 мая 2017, 12:08, последнее обновление 30 мая 2017, 12:10  •  печать

В Омской области появится круглогодичная школа для одарённых детей

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С нового учебного года к запуску планируется проект круглогодичной школы для одарённых детей из сельской местности.

Новая школа для одарённых детей из сельской местности в Омской области будет работать дистанционно. Это позволит учащимся не ездить в областной центр. На личном приёме у губернатора Виктора Назарова учитель географии Степнинской школы Марьяновского района Валерий Конышев посетовал на то, что не всегда есть возможность у сельчан приехать в Омск на занятия с вузовскими преподавателями или получить дополнительные консультации.

Министерство образования Омской области уже прорабатывает проект создания дистанционной школы. Она будет действовать как для одарённых детей, так и для учителей. Школа начнёт работу с 1 сентября.

Теги  •  #одаренные дети #школа

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  30 мая 2017, 15:15

Плохо то, что эта школа будет только для одаренных детей, а не для всех желающих.

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