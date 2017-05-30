В Омской области появится круглогодичная школа для одарённых детей

С нового учебного года к запуску планируется проект круглогодичной школы для одарённых детей из сельской местности.

Новая школа для одарённых детей из сельской местности в Омской области будет работать дистанционно. Это позволит учащимся не ездить в областной центр. На личном приёме у губернатора Виктора Назарова учитель географии Степнинской школы Марьяновского района Валерий Конышев посетовал на то, что не всегда есть возможность у сельчан приехать в Омск на занятия с вузовскими преподавателями или получить дополнительные консультации.

Министерство образования Омской области уже прорабатывает проект создания дистанционной школы. Она будет действовать как для одарённых детей, так и для учителей. Школа начнёт работу с 1 сентября.