В ближайшие дни в Омске ожидаются гроза и град
Общество  •  18 июня 2017, 16:36, последнее обновление 18 июня 2017, 18:00  •  печать

В ближайшие дни в Омске ожидаются гроза и град

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Омские синоптики вновь прогнозируют неблагоприятные погодные явления.

18 и 19 июня в регионе будет стоять неблагоприятная погода. Об этом сообщает Гидрометеоцентр.

Ожидаются дождь, в отдельных районах сильный, гроза, град, сильный ветер с усилениями до 18-23 м/с. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

- Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Добавим, что руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Теги  •  #гроза #дождь #жара #погода

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Комментарии
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Анна Мишина  •  18 июня 2017, 18:02

Град конечно нежелательно, а вот хороший дождик не помешал бы после такой жары.

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Елена Соколова  •  18 июня 2017, 17:47

Очень верный совет не стоять под балконом: даже небольшой кусок отвалившейся штукатурки или плитки может серьёзно травмировать.

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