В ближайшие дни в Омске ожидаются гроза и град

18 и 19 июня в регионе будет стоять неблагоприятная погода. Об этом сообщает Гидрометеоцентр.

Ожидаются дождь, в отдельных районах сильный, гроза, град, сильный ветер с усилениями до 18-23 м/с. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

- Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Добавим, что руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.