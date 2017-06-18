Омичка Марина Ковалёва в третий раз выиграла "Цветочный забег"

Сегодня, 18 июня, в Омске состоялся уже ставший традиционным "Цветочный забег", в котором принимает участие только прекрасная половина населения. Забег прошёл уже в третий раз. Напомним, что первая гонка в 2015 году предлагала только одну дистанцию - 4 километра, в прошлом году появился выбор из дистанций на 5 и 10 километров, а в этом году можно пробежать 3 либо 10 километров.

В этом году забег состоялся в поддержку детей с онкогематологическими заболеваниями и участницы бежали под лозунгом "Женщины - детям!". В нём приняли участие 348 любительниц бега из Омской, Московской, Кемеровской, Новосибирской областей, Приморского края, ХМАО и ЯНАО.

Победителями на дистанции в 3 км стали Наталья Наталья Джоли, Алина Степанова и Ольга Колесник. Дистанцию в 10 км преодолели Асель Сагнаева и Алена Петрова, которые заняли второе и третье места соответственно. Лучшей уже третий год подряд в "Цветочном забеге" стала Марина Ковалёва. В этом году её результат составит 35 мин. 57 сек. Напомним, что в прошлом году в забеге на 10 км Ковалёва финишировала с результатом 33 мин. 55 сек.

- Впервые все участницы "Цветочного забега" получили медали. Победительницы гонки были награждены букетами и специальными призами от спонсоров и партнёров мероприятия, - сообщили организаторы.

Напомним, что следующим стартом в Омске станет Сибирский международный марафон, который пройдет 5 августа на Соборной площади.

1 / 27 • 18 июня в Омске прошёл уже ставший традиционным "Цветочный забег", в котором принимают участие только женщины. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров