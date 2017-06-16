В понедельник в Омске начнёт спадать жара

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Омской области на ближайшие три дня: в предстоящие выходные жителей ждёт 35 градусов жары, после чего температура немного спадёт.

Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье в регионе ночная температура воздуха будет держаться от 16 до 22 градусов тепла, а днём доходить до 35 градусов. Кроме жары, синоптики пророчат дождь, грозу и град. В понедельник дневная температура воздуха в регионе немного понизится, составив от 24 до 29 градусов тепла.