В понедельник в Омске начнёт спадать жара
Общество  •  16 июня 2017, 16:28, последнее обновление 16 июня 2017, 16:31  •  печать

В понедельник в Омске начнёт спадать жара

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Синоптики обнародовали прогноз погоды в Омской области на ближайшие три дня: в предстоящие выходные жителей ждёт 35 градусов жары, после чего температура немного спадёт.

Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье в регионе ночная температура воздуха будет держаться от 16 до 22 градусов тепла, а днём доходить до 35 градусов. Кроме жары, синоптики пророчат дождь, грозу и град. В понедельник дневная температура воздуха в регионе немного понизится, составив от 24 до 29 градусов тепла.

Теги  •  #жара #погода #прогноз погоды

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  16 июня 2017, 19:32

Ждали-ждали жару, теперь хотим от нее избавиться. Погода в этом году балуется.

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Майя Соловьева  •  16 июня 2017, 18:21

Хорошо, что спадает жара. Многим тяжело переносить, особенно при проблемах с сердцем.

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