Из-за перекрытия улицы Нефтезаводской три дня не будет ездить троллейбус № 2

В Омске в течение трёх дней не будет ездить троллейбус № 2. Также изменится схема движения троллейбусов № 4 и № 67.

С сегодняшнего дня, 16 июня, с 20:00 до 05:00 19 июня из-за прокладки теплотрассы на улице Нефтезаводской на участке от улицы 22-го Апреля до улицы 50 лет Профсоюзов не будет ездить троллейбус № 2.

В департаменте транспорта отметили, что в это время движение троллейбусов № 4 и № 67 также изменится. Троллейбусы будут ездить по проспекту Мира с разворотом в районе улицы Нефтезаводской. Отметим, как уже писал "Омск Здесь" в этот период автобусы и маршрутки также будут ездить по изменённому маршруту.