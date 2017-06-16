Омичей решили спасти от паводка самонаводящимися антеннами

Специалисты регионального правительства, омские спасатели и сотрудники УМВД оценили самонаводящиеся антенные системы и мобильные комплексы отечественного производства, способные за минуты связаться с любой точкой Земли.

Правительство Омской области планирует закупить новые комплексы связи, которые позволят устанавливать оперативную связь в условиях чрезвычайных ситуаций.

- Несмотря на то, что наш регион отличается высоким уровнем покрытия мобильной связью, составляющим 99,4 %, в условиях ЧС сложно обеспечить устойчивые коммуникации, - цитирует пресс-служба областного правительства начальника главного управления информационных технологий и связи Омской области Максима Сушкова. - При подтоплении остались отрезанными от "большой земли" 95 населенных пунктов в труднодоступных местах северных районов. Мы прорабатываем варианты решений обеспечения надёжной связью в рамках программы по устранению цифрового неравенства.

Мобильные самонаводящиеся антенны Красноярского КБ "Искра", уверяют чиновники, способны за считанные минуты через спутник связаться с любой точкой Земли. Такое оборудование обеспечивает устойчивую работу телефонной, мобильной связи и интернета практически в любых условиях.

Фото: пресс-служба правительства Омской области