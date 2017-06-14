В Омске на несколько дней перекроют улицу Нефтезаводскую
Общество  •  14 июня 2017, 17:49, последнее обновление 15 июня 2017, 09:29  •  печать

В Омске на несколько дней перекроют улицу Нефтезаводскую

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В Омске с 16 по 19 июня из-за прокладки теплотрассы изменятся схемы движения транспорта. Сама улица будет перекрыта на участке от улицы 22-го Апреля до улицы 50 лет Профсоюзов.

С 20:00 16 июня до 05:00 19 июня будет перекрыто движение для всех видов транспорта на улице Нефтезаводской на участке от улицы 22-го Апреля до улицы 50 лет Профсоюзов в обоих направлениях. Перекрытие дороги произойдет из-за прокладки теплотрассы открытым способом.

По информации департамента транспорта мэрии, в этот период транспорт будет двигаться по измененным схемам:

- движение троллейбусов № 2, № 4 и № 67 в городке Нефтяников будет организовано по проспекту Мира с разворотом в районе улицы Нефтезаводской,

- автобусы и маршрутки № 29, 33, 69, 96, 116, 302, 323, 329, 335, 344, 381, 387, 415 и 421 будут ездить по улицам Мамина-Сибиряка и Магистральной. Во время движения в сторону проспекта Мира № 69, 323, 335, 421 с улицы 22 Апреля будут направлены по улицам Мамина-Сибиряка, Магистральной и Нефтезаводской, а № 29, 33, 96, 116, 302, 329, 344, 381, 387 и 415 с улицы Нефтезаводской поедут по улицам 22-го Апреля, Мамина-Сибиряка, Магистральной, Нефтезаводской, а заем по утвержденным схемам.

Теги  •  #перекрытие улиц #ремонт #транспорт

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