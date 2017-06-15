В Омске перекроют четыре дороги из-за ремонта теплотрассы
Общество  •  15 июня 2017, 12:40  •  печать

В Омске перекроют четыре дороги из-за ремонта теплотрассы

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АО "Омск РТС" предупреждает омичей о временно перекрытии улиц  в Центральном и Советском округах из-за ремонта труб.

В Омске перекроют несколько дорог из-за проведения плановых ремонтных работ на теплотрассе. Об этом сообщает АО "Омск РТС".

Движение транспорта будет перекрыто на двух улицах в Центральном и на двух улицах в Советском округе:

- с 8:00 16 июня до 20:00 5 августа будет закрыта улица Чкалова от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова,

- с 20:00 23 июня до 5:00 26 июня перекроют улицу Маршала Жукова на пересечении с улицей Чкалова,

- с 8:00 16 июня до 20:00 25 июня будет недоступна для транспорта  улицы 20-го Партсъезда от улицы Нефтезаводская до жилого дома № 34 по улице 20-го Партсъезда,

- с 21:00 16 июня до 5:00 19 июня закроют улицу Нефтезаводскую на участке от улицы 22-го Апреля до улицы 50 лет Профсоюзов.

Омичей просят пользоваться объездными путями на время перекрытия дорог.

Теги  •  #дороги #перекрытие улиц #ремонт

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