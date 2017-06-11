На следующей неделе омичей ждут жара и грозы

По информации синоптиков, уже в ближайший вторник, 13 июня, воздух в Омской области днем прогреется до 26 градусов. В среду температура поднимется до 29 градусов. Ночью температура воздуха в эти дни составит от 8 до 16 градусов тепла. Кроме того, эти дни прогнозируются небольшие дожди и грозы. 12 июня, в понедельник ночью жителей региона ждут заморозки, до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало на следующей неделе в Омской области 30-градусную жару с грозами и дождем.
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Жара с грозами это нормально для лета, а вот заморозки нам точно не нужны, как и сильный ветер.
Погода в последние годы подкидывает небывалые сюрпризы, скоро обычная погода по сезону станет аномалией.
Не жаркое выдалось лето и это огорчает. Главное, чтобы был хороший урожай!
Ну, после снега посреди мая на жару и грозы жаловаться грех... Но я пожалуюсь: не хочу жару и грозы, хочу умеренной погоды безо всяких сюрпризов:)
Лучше уж жара чем холод с аномальными ливнями, тепла хочется уже летнего, июнь на дворе