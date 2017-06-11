На следующей неделе омичей ждут жара и грозы

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало на следующей неделе в Омской области 30-градусную жару с грозами и дождем.

По информации синоптиков, уже в ближайший вторник, 13 июня, воздух в Омской области днем прогреется до 26 градусов. В среду температура поднимется до 29 градусов. Ночью температура воздуха в эти дни составит от 8 до 16 градусов тепла. Кроме того, эти дни прогнозируются небольшие дожди и грозы. 12 июня, в понедельник ночью жителей региона ждут заморозки, до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.