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На следующей неделе омичей ждут жара и грозы
Общество  •  11 июня 2017, 14:13, последнее обновление 11 июня 2017, 14:19  •  печать

На следующей неделе омичей ждут жара и грозы

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Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало на следующей неделе в Омской области 30-градусную жару с грозами и дождем.

По информации синоптиков, уже в ближайший вторник, 13 июня, воздух в Омской области днем прогреется до 26 градусов. В среду температура поднимется до 29 градусов. Ночью температура воздуха в эти дни составит от 8 до 16 градусов тепла. Кроме того, эти дни прогнозируются небольшие дожди и грозы. 12 июня, в понедельник ночью жителей региона ждут заморозки, до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

Теги  •  #гроза #жара #прогноз погоды

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Комментарии
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Злата Маркова  •  11 июня 2017, 18:46

Жара с грозами это нормально для лета, а вот заморозки нам точно не нужны, как и сильный ветер.

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Алёна Ярошевич  •  11 июня 2017, 18:03

Погода в последние годы подкидывает небывалые сюрпризы, скоро обычная погода по сезону станет аномалией.

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Adriana Varela  •  11 июня 2017, 17:04

Не жаркое выдалось лето и это огорчает. Главное, чтобы был хороший урожай!

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Анна Орлова  •  11 июня 2017, 14:34

Ну, после снега посреди мая на жару и грозы жаловаться грех... Но я пожалуюсь: не хочу жару и грозы, хочу умеренной погоды безо всяких сюрпризов:)

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Таисия Петрова  •  11 июня 2017, 14:29

Лучше уж жара чем холод с аномальными ливнями, тепла хочется уже летнего, июнь на дворе

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