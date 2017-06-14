Каждый четвёртый омич воюет из-за кондиционера на работе

Специалисты по поиску и подбору персонала узнали, как омичи поддерживают комфортную температуру в офисе летом.

Согласно опросу, проведённому сайтом по поиску работы "Зарплата.ру", омичи чаще всего спасаются от офисной жары, включая кондиционер. При этом постоянно воюет за пульт от кондиционера каждый четвёртый опрошенный, ещё четверть спорит с коллегами из-за температуры воздуха. И лишь единицам удаётся договориться.

Опрос показал, что горожане разделились на три лагеря. 40 % омичей положительно относятся к частым проветриваниям, предпочитая работать в прохладе. 9 % признались, что летом в офисе мёрзнут и согреваются горячим чаем. Большинство опрошенных омичей (51 %) выступили за умеренные проветривания.

Любопытно, но 56 % опрошенных хотя бы раз простужались на работе из-за работы кондиционера. И 12 % омичей даже смогли бы уволиться из-за некомфортной температуры от кондиционера.