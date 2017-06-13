В Омске на улице Граничной завершили дорожный ремонт
Общество  •  13 июня 2017, 11:31  •  печать

В Омске на улице Граничной завершили дорожный ремонт

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Фрезерование и укладку двух слоёв асфальта дорожники завершили на улице Граничной.

В Кировском округе на улице Граничной завершили ремонт дороги, сообщает пресс-служба администрации города. Там проведено фрезерование и укладка двух слоёв асфальта. Накануне первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов провёл объезд дорог, где осуществляется ремонт.

На Красноярском тракте и улице Ватутина одна из лучших дорожных компаний города "СтройСервис" работает с использованием ремиксера и ресайклера, - рассказал Фролов. - Ремонт идёт по графику, с хорошим качеством и с полным соблюдением требований современных технологий.

Укладка асфальта уже ведётся на улицах 2-й Солнечной, Авиационной, 25-й Северной, Волгоградской, 33-й Северной, Заозёрной и проспекте Королёва. Всего в Омске деформированное асфальтобетонное покрытие отфрезеровано на площади почти 410 тыс. квадратных метров, асфальт уложен на площади свыше 210 тыс. квадратных метров.

Теги  •  #дороги #ремонт

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