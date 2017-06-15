В Омске на улице Энтузиастов начали дорожный ремонт

В социальных сетях омичи делятся фотографиями, на которых запечатлено начало ремонта дороги на улице Энтузиастов. Минувшей ночью дорожники приступили к фрезерованию на этой магистрали. О необходимости ремонта одной из самых разбитых дорог Советского округа местные жители говорили ещё в прошлом году.

В комментариях горожане пишут, что не верят, что ремонт на Энтузиастов начался. Нового асфальта ждут и на других дорогах городка Нефтяников. Так, отферезерованной уже несколько дней стоит улица 22 апреля.