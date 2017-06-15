В Омске на улице Энтузиастов начали дорожный ремонт
Общество  •  15 июня 2017, 08:49, последнее обновление 15 июня 2017, 09:25  •  печать

В Омске на улице Энтузиастов начали дорожный ремонт

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Дорожники приступили к ремонту одной из самых разбитых магистралей Советского округа.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями, на которых запечатлено начало ремонта дороги на улице Энтузиастов. Минувшей ночью дорожники приступили к фрезерованию на этой магистрали. О необходимости ремонта одной из самых разбитых дорог Советского округа местные жители говорили ещё в прошлом году.

В комментариях горожане пишут, что не верят, что ремонт на Энтузиастов начался. Нового асфальта ждут и на других дорогах городка Нефтяников. Так, отферезерованной уже несколько дней стоит улица 22 апреля.

 

 

Теги  •  #ремонт #улица Энтузиастов

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Комментарии
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Влад Никитин  •  15 июня 2017, 10:36

Дороги это наша беда. Хочется, чтобы их побыстрее отремонтировали, но только не в ущерб качеству.

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