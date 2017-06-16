В Омском районе водитель большегруза разлил 10 тонн дизельного топлива

Сегодня, 16 июня, около 04:00 на 38 км автодороги Омск - Черлак произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. По предварительным данным, 40-летний водитель машины, в которой находилось 10 тонн дизельного топлива, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего большегруз перевернулся. В результате ДТП цистерна с "дизелем" полностью опорожнилась, а пассажир автомобиля получил травмы.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД возбудили в отношении водителя дела об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе омского УМВД, ему вменяют нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также управление большегрузным автомобилем без тахографа.

Проверка по факту ДТП продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД