В Омском районе водитель большегруза разлил 10 тонн дизельного топлива
Происшествия  •  16 июня 2017, 13:24, последнее обновление 16 июня 2017, 13:30  •  печать

В Омском районе водитель большегруза разлил 10 тонн дизельного топлива

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Омском районе произошёл разлив 10 тонн дизельного топлива.

Сегодня, 16 июня, около 04:00 на 38 км автодороги Омск - Черлак произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. По предварительным данным, 40-летний водитель машины, в которой находилось 10 тонн дизельного топлива, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего большегруз перевернулся. В результате ДТП цистерна с "дизелем" полностью опорожнилась, а пассажир автомобиля получил травмы.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД возбудили в отношении водителя дела об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе омского УМВД, ему вменяют нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также управление большегрузным автомобилем без тахографа.

Проверка по факту ДТП продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД

Теги  •  #авария #дизельное топливо #дороги #ДТП #Омский район #фото

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Комментарии
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Олег Вел  •  16 июня 2017, 13:34

Бывает, МЧС и ГИБДД перекроют трассу и соберут все топливо разлитое с помощью простого песка. Правда на этом месте трава расти не будет несколько лет.

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