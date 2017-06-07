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В Старом Кировске изменили режим работы светофора
Общество  •   7 июня 2017, 17:12, последнее обновление 7 июня 2017, 17:47  •  печать

В Старом Кировске изменили режим работы светофора

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В Омске увеличилось время зелёного сигнала светофора на перекрёстке улиц Мельничной и Семиреченской.

По результатам обследования, проведённого специалистами департамента транспорта мэрии Омска, были внесены изменения в режим работы светофора на перекрёстке улиц Мельничной и Семиреченской. Длительность зелёного сигнала для транспорта, движущегося по улице Мельничной, была увеличена с 26 до 33 секунд, а по улице Семиреченской - с 22 до 25 секунд.

Во время обследования по утрам и вечерам в часы пик выяснилось, что пробки по улице Мельничной со стороны улицы Кошевого доходили до улицы Бетховена. Также изменения были внесены, чтобы создать более комфортные и безопасные условия для выполнения поворота налево с улицы Мельничной на улицу Семиреченскую со стороны улицы Южной. Для этого на 3 секунды было продлено время зелёного сигнала после включения красного сигнала для прямого встречного потока.

Теги  •  #дороги #светофор

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