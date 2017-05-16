Александр Чертоляс: Виновный в ДТП на Сыропятском тракте найден. Следствие делает виновным меня

Бывший директор ПАТП-4, автобус которого попал в страшное ДТП на Сыропятском тракте в июне 2015 года, заявляет о своей невиновности. Он говорит, что водители сами соглашались на переработку, чтобы иметь возможность содержать семьи.

Сегодня, 16 мая, в суде Омского района прошло очередное заседание по уголовному делу бывшего директора МП г. Омска "Пассажирское предприятие № 4" Александра Четоляса и начальника автоколонны этого же предприятия Валерия Коченевского. Напомним, страшная авария произошла в июне 2015 года. Автобус ПАТП с работниками Сибирской птицефабрики попал под КамАЗ, гружёный кирпичом. Погибли 16 человек. Ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Двух руководителей автотранспортного предприятия обвинили в нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие полагало, что водитель автобуса Александр Любовцев в рейс выходил уставшим, отработав более 12 часов. В дороге с ним случился тепловой удар, поскольку в тот день на улице была тридцатиградусная жара.

Факт переработки среди водительского состава Александр Чертоляс отрицать не стал, заявляя, что наоборот, водители ПАТП хотят работать больше, чтобы больше зарабатывать. Например Любовцев просил даже сдвинуть график очередного отпуска, поскольку ему нужны были деньги. Он выплачивал ипотеку.

- Переработку никто не скрывал. Она была. Более того, по желанию самих водителей. После дорожно-транспортного происшествия, случившегося в 2015 году, уровень дохода работников упал, началась текучка кадров, - заявил экс-директор.

Александр Чертоляс и Валерий Коченевский (справа)

По данным Чертоляса, в 2015-м количество работников муниципального предприятия составляло 300 человек, а к апрелю 2017-го - чуть менее 200. В июне 2015 года заработная плата водителя доходила до 26-29 тыс. руб., спустя несколько лет не дотягивает и до двадцати.

Однако факт переработки сверх норматива водителем автобуса, попавшим в смертельное ДТП, Александр Чертоляс отрицает. Следствие считает, что Александр Любовцев проработал на маршруте более 12 часов.

- Водитель выехал 24 июня в 5:52 утра. ДТП случилось в 17:22. Путём простых арифметических расчётов, даже если в это время включить обеденные часы, переработки сверх 12 часов не получится, - привёл аргумент в свою защиту обвиняемый.

По мнению обвиняемого, следствие рассматривало лишь единственную причину ДТП - переработка водителя, тогда как не было изучено ни состояние дорожного полотна, ни возможность его отвлечения на другие внешние факторы.

- Водитель мог захотеть попить или просто чихнул. Эти доли секунд могли привести к гибели. Кроме того, в салоне находились пьяные люди. Один из них в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он мог упасть в проход, чем отвлёк водителя, - в последнем слове свои версии предлагал обвиняемый, в конце резюмировав: - Следствием даются ничем не подкреплённые выводы о виновности меня как директора предприятия и начальника автоколонны. В то время как виновник ДТП уже определён. На этот счёт есть решение суда.

Чертоляс имеет в виду Александра Любовцева. Его посмертно признали виновным в аварии. Суд и следствие пришли к выводу, что у него была возможность остановиться, когда в момент движения он почувствовал себя плохо.

Добавим, обвинение просит для Александра Чертоляса семь лет лишения свободы. Валерию Коченевскому, отказавшегося от последнего слова, предложено назначить пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обоим могут запретить на два года занимать должности, связанные со сферой пассажирских перевозок. Решение суд огласит 29 мая.