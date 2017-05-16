Омское ПАТП-4 выплатит 22 млн рублей пострадавшим в ДТП на Сыропятском тракте

Родственники погибших работников Сибирской птицефабрики, а также пострадавшие в ДТП заявили 24 гражданских иска к автотранспортному предприятию. Омичи хотят получить компенсацию за причинённый в автокатастрофе вред.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила в силе решение первой инстанции, постановившей взыскать с МП г. Омска "Пассажирское предприятие № 4" более 22 млн руб. - компенсация за причинённый вред в результате ДТП на Сыропятском тракте. Напомним, страшная авария произошла 24 июня 2015 года и унесла жизнь 16 человек. Ещё 11 получили травмы различной степени тяжести.

Следствием установлено, что водитель автобуса, принадлежащего ПАТП-4, отработав более 12 часов на маршруте в Омске, был направлен для перевозки работников ОАО "Сибирская птицефабрика". Находясь в переутомлённом состоянии, под воздействием высокой температуры в кабине автобуса, он потерял контроль над управлением транспортным средством. В районе 20 километра Сыропятского тракта водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с гружёным кирпичом КамАЗом.

Судом были рассмотрены 24 гражданских дела по искам к пассажирскому предприятию о взыскании морального вреда в связи со смертью близких родственников или причинении истцам вреда здоровью. Все они были удовлетворены. Как сообщает областная прокуратура, по результатам рассмотрения дел Ленинский районный суд требования истцов удовлетворил как в полном объёме, так и частично.

По факту трагедии заведено уголовное дело. Обвиняемыми стали директор предприятия Александр Чертоляс и начальник автоколонны ПАТП-4 Валерий Коченевский. Сегодня в суде заслушают последнее слово обвиняемых, после чего будет вынесен приговор.