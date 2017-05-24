Омичам бесплатно раздадут списанные книги

Завтра, 25 мая, в фойе главного корпуса ОмГТУ всем желающим будут предложены детективы, любовные романы и фэнтези. Таким образом Омск присоединится общероссийской акции "Списанные книги", которая проходит с 23 апреля по 1 июня. Как рассказали в ОмГТУ, Омск впервые принимает в ней участие.
- Только в этом году приказом министерства культуры России библиотекам разрешили бесплатно раздавать списанные книги. Пока будет предложено 150 книг. Главная цель акции - продлить книгам жизнь, ведь каждая библиотека стремится к тому, чтобы исключить процесс утилизации книг, - рассказала директор библиотеки ОмГТУ Лариса Литвина.
Да и вправду здорово придумали, я думаю, что эта акция будет иметь большой успех!
Им просто лень на помойку тащить, решили раздать. Сомневаюсь что там стоящие книги будут. Было бы чё хорошее, давно бы сами списали и попилили между собой.
Отличная акция. Я думаю, что найдётся немало желающих получить списанную библиотечную литературу , особенно среди представителей старшего поколения.