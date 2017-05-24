Омичам бесплатно раздадут списанные книги

Библиотека ОмГТУ присоединилась к акции "Списанные книги", в рамках которой любой желающий сможет выбрать списанную книгу и унести её домой.

Завтра, 25 мая, в фойе главного корпуса ОмГТУ всем желающим будут предложены детективы, любовные романы и фэнтези. Таким образом Омск присоединится общероссийской акции "Списанные книги", которая проходит с 23 апреля по 1 июня. Как рассказали в ОмГТУ, Омск впервые принимает в ней участие.

- Только в этом году приказом министерства культуры России библиотекам разрешили бесплатно раздавать списанные книги. Пока будет предложено 150 книг. Главная цель акции - продлить книгам жизнь, ведь каждая библиотека стремится к тому, чтобы исключить процесс утилизации книг, - рассказала директор библиотеки ОмГТУ Лариса Литвина.