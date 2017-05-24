Омичам бесплатно раздадут списанные книги
Общество  •  24 мая 2017, 16:00  •  печать

Омичам бесплатно раздадут списанные книги

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Библиотека ОмГТУ присоединилась к акции "Списанные книги", в рамках которой любой желающий сможет выбрать списанную книгу и унести её домой.

Завтра, 25 мая, в фойе главного корпуса ОмГТУ всем желающим будут предложены детективы, любовные романы и фэнтези. Таким образом Омск присоединится общероссийской акции "Списанные книги", которая проходит с 23 апреля по 1 июня. Как рассказали в ОмГТУ, Омск впервые принимает в ней участие.

- Только в этом году приказом министерства культуры России библиотекам разрешили бесплатно раздавать списанные книги. Пока будет предложено 150 книг. Главная цель акции - продлить книгам жизнь, ведь каждая библиотека стремится к тому, чтобы исключить процесс утилизации книг, - рассказала директор библиотеки ОмГТУ Лариса Литвина.

Теги  •  #акция #библиотека #книги #ОмГТУ

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Комментарии
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Катя Никулина  •  24 мая 2017, 16:33

Да и вправду здорово придумали, я думаю, что эта акция будет иметь большой успех!

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Алексей Иванов  •  24 мая 2017, 16:06

Им просто лень на помойку тащить, решили раздать. Сомневаюсь что там стоящие книги будут. Было бы чё хорошее, давно бы сами списали и попилили между собой.

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Людмила Милова  •  24 мая 2017, 16:03

Отличная акция. Я думаю, что найдётся немало желающих получить списанную библиотечную литературу , особенно среди представителей старшего поколения.

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