Омичей зовут на праздник кумыса

В субботу, 17 июня, на территории учебно-промышленного комплекса "Агро-Омск" пройдёт фольклорно-этнографический фестиваль "Праздник кумыса", сообщает пресс-служба администрации города. Организатором мероприятия выступил сибирский центр казахской культуры "Молдiр".

В рамках фестиваля пройдёт презентация кумыса и конкурс на лучшее его приготовление. Гостям предложат принять участие в интеллектуальной игре "Тогыз кумалак", посмотреть выступление творческих коллективов, посетить выставку предметов народного творчества и казахской литературы. На территории парка появится юрта, в которой можно будет сфотографироваться.

Этот праздник издревле отмечался в тёплое время года, когда кобылицы начинали в достатке давать молоко, из которого готовили кумыс, - рассказала председатель сибирского центра казахской культуры "Молдiр" Алтынай Жунусова. - Им угощали путников, зашедших в дом, соседей, родственников и всех желающих отведать этот целебный и бодрящий напиток. Наш праздник объединяет все национальности. Это одно из тех мероприятий, когда люди могут встретиться, повеселиться, поговорить с соседями, узнать друг друга получше.