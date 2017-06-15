В Омске ассенизаторская машина затушила горящие гаражи
Общество  •  15 июня 2017, 13:13, последнее обновление 15 июня 2017, 13:14  •  печать

В Омске ассенизаторская машина затушила горящие гаражи

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Проезжавший мимо загоревшихся гаражей водитель ассенизаторской машины помог потушить пожар.

Накануне в Старом Кировске на улице 1-я Островская загорелись два гаража. Потушить пожар помог проезжавший мимо водитель на ассенизаторской машине. Мужчина начал сбивать огонь ещё до приезда пожарных. Как сообщают очевидцы, тушить огонь пришлось вовсе не содержимым машины - рядом с местом происшествия находился Иртыш и воду в бочку набирали оттуда.

 

Как сообщили в региональном МЧС, через несколько минут на место происшествия приехали пожарные расчёты, после чего пожар был полностью ликвидирован. Имущество, к счастью, не пострадало - удалось вывезти автомобиль и вынести четыре кислородных баллона, что предотвратило взрыв.

Теги  •  #гараж #пожарные #фото

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