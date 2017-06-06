На юге Омска из-за пожара улицу заволокло дымом

Жители посёлка Карьер рассказали о том, что для тушения пожара вынуждены были дважды вызывать пожарных.

Накануне вечером в посёлке Карьер на улице Хуторской произошёл пожар. Прибывшим на место пожарным удалось потушить его в течение пяти минут, однако в скором времени пламя разгорелось вновь. Огонь стал подступать к жилым домам, а улицу заволокло дымом. Свидетелям пришлось во второй раз вызывать пожарных, которые ликвидировали возгорание.

В комментариях омичи предлагают жителям посёлка самостоятельно бороться с огнём в лесной зоне с помощью лопат. Другие пользователи отмечают, что тушением пожаров должны заниматься специальные службы.