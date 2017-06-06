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На юге Омска из-за пожара улицу заволокло дымом
Происшествия  •   6 июня 2017, 06:58, последнее обновление 6 июня 2017, 07:01  •  печать

На юге Омска из-за пожара улицу заволокло дымом

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Жители посёлка Карьер рассказали о том, что для тушения пожара вынуждены были дважды вызывать пожарных.

Накануне вечером в посёлке Карьер на улице Хуторской произошёл пожар. Прибывшим на место пожарным удалось потушить его в течение пяти минут, однако в скором времени пламя разгорелось вновь. Огонь стал подступать к жилым домам, а улицу заволокло дымом. Свидетелям пришлось во второй раз вызывать пожарных, которые ликвидировали возгорание.

В комментариях омичи предлагают жителям посёлка самостоятельно бороться с огнём в лесной зоне с помощью лопат. Другие пользователи отмечают, что тушением пожаров должны заниматься специальные службы.

 

 

Теги  •  #пожар #поселок Карьер

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