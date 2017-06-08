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Юные омичи научатся тушить пожары и надевать спасательные жилеты
Общество  •   8 июня 2017, 11:57, последнее обновление 8 июня 2017, 11:57  •  печать

Юные омичи научатся тушить пожары и надевать спасательные жилеты

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В субботу в парке "Зелёный остров" состоится военно-патриотическая игра "Наш характер".

В Омске 10 июня в 10:00 в парке "Зелёный остров" пройдёт городская военно-патриотическая акция "Наш характер". Мероприятие приурочено ко Дню России.

По информации департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии города, участниками акции станут школьники и воспитанники клубов для детей и молодёжи. Для них будет подготовлено множество тематических площадок, соревнований, конкурсов и викторин.

- Мы хотим обратить внимание молодых людей на важные аспекты нашей действительности, познакомить с профессиями, которые связаны с ежедневным риском, - объяснила замдиректора профильного департамента Нэиля Бикмаева. - Опыт прошлых лет показывает, что участникам понравился подобный формат мероприятия, и теперь оно станет традиционным.

Сотрудники профильных учреждений научат юных омичей правильно оказывать медпомощь, надевать спасательный жилет и бросать спасательный круг, а также расскажут об условиях тушения пожаров, о работе с рацией и передачей информации. Участники смогут не только получить новые навыки, но также продемонстрировать их, приняв участие в военно-патриотической игре.

Теги  •  #акция #День России #школьники

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