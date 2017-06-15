На омские тротуары уложили 400 тонн асфальта

За минувшие сутки специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства уложили 400 тонн асфальта в рамках ремонта межквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, а также аварийно-восстановительного ремонта автодорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы на тротуарах велись на улицах Транссибирской, Суворова. Ермолаева, Яковлева и 30-й Северной. Аварийно-восстановительный ремонт выполнялся на улицах Дмитриева, Рокоссовского, Маргелова, Берко Цемента, Запорожской, 1-й и 2-й Затонских, Арсеньева и на проспекте Губкина.

Всего в Омске уже отремонтировано 27 тыс. квадратных метров тротуаров и пешеходных дорожек, 8 тыс. квадратных метров межквартальных проездов. Аварийно-восстановительный ремонт с использованием горячего асфальта произведён на площади свыше 93 тыс. квадратных метров.