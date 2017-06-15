На омские тротуары уложили 400 тонн асфальта
Общество  •  15 июня 2017, 12:47  •  печать

На омские тротуары уложили 400 тонн асфальта

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Управление дорожного хозяйства и благоустройства продолжает ремонт тротуаров.

За минувшие сутки специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства уложили 400 тонн асфальта в рамках ремонта межквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, а также аварийно-восстановительного ремонта автодорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы на тротуарах велись на улицах Транссибирской, Суворова. Ермолаева, Яковлева и 30-й Северной. Аварийно-восстановительный ремонт выполнялся на улицах Дмитриева, Рокоссовского, Маргелова, Берко Цемента, Запорожской, 1-й и 2-й Затонских, Арсеньева и на проспекте Губкина.

Всего в Омске уже отремонтировано 27 тыс. квадратных метров тротуаров и пешеходных дорожек, 8 тыс. квадратных метров межквартальных проездов. Аварийно-восстановительный ремонт с использованием горячего асфальта произведён на площади свыше 93 тыс. квадратных метров.

Теги  •  #ремонт #тротуар

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Комментарии
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Анна Орлова  •  15 июня 2017, 13:08

Особенность, оставшаяся с социалистических времён - оценивать работу по количеству освоенных средств, а не по проделанной работе.

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